La zona rossa. Braccialetti e cinque varchi

"Niente borracce, bastoni telescopici che si allungano per fare selfie, bottiglie, bombolette spray, miccette che esplodono. E passeggini", Luca Cimarelli, presidente di Ferrara Tua, è categorico. "Si tratta di un grande evento e anche in questo caso valgono tutte le regole per le manifestazioni dove ci sono migliaia di persone. Che si riverseranno in piazza, nell’area rossa". La macchina della sicurezza già da giorni è in funzione perché la festa proceda su un tappeto rosso.

Gli orari. Alle 20 si chiudono i varchi per dare la possibilità di svolgere l’opera di bonifica dell’area rossa. Ci vorrà circa un’ora. A quel punto, quando le forze dell’ordine avranno terminato e verrà dato l’ok, verranno aperti i cancelli intorno alle 21,15.

La novità. Per chi deve andare in uno degli undici alberghi che vanno a ricadere nell’area rossa sono stati studiati appositi braccialetti. Saranno una sorta di pass, stretto al polso, per poter entrare. Sono 351 quelli che verranno dati ai turisti che soggiornano in alberghi, bed-and-breakfast, pensioni dell’area della manifestazione.

I varchi. Per loro – chi va nei ristoranti e nelle strutture ricettive – sono stati predisposti due varchi ’preferenziali’. Oltre a quello che si trova in via della Luna ne verrà realizzato un altro anche in via Cairoli. In questo modo ci saranno due accessi all’area, da punti cardinali diversi in modo da rendere più agevole arrivare a destinazione, la tavola imbandita che aspetta o la camera dell’albergo, per cambiarsi d’abito, farsi trovare eleganti all’arrivo dell’anno nuovo.

Per il pubblico. Sono tre i varchi per il pubblico, verranno allestiti in corso Martiri, viale Cavour, Giovecca.

Sicurezza. Oltre alle forze dell’ordine che controlleranno in forze tutta l’area, saranno 120 gli operatori delle agenzie private della sicurezza che scenderanno in campo. "L’impegno di Ferrara Tua – di nuovo Cimarelli – è quello di offrire un’esperienza indimenticabile, in grado di attrarre sempre più visitatori e di consolidare la reputazione di Ferrara come destinazione turistica di eccellenza". Dell’evento ci sarà anche la diretta streaming dai canali Facebook di Comune di Ferrara e di Alan Fabbri sindaco, di Ferrara Tua e di InFerrara. Capodanno a Ferrara è patrocinato e promosso da Comune, Provincia e Camera di Commercio con il contributo della Regione e il supporto della Fondazione Teatro Comunale e InFerrara. "Un doveroso ringraziamento va a questura, prefettura e a tutte le forze in campo per garantire un grande evento all’insegna della sicurezza". E festa sia.

Mario Bovenzi