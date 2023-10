L’abbraccio a don Silvano. Piazza di Ponte gremita per salutare il suo parroco

"Grazie don Silvano dai pontesani". Un’intera comunità si stringe in un grande abbraccio affettuoso all’ultima messa celebrata da don Silvano Bedin, che per l’occasione si è tenuta all’aperto, con una piazza Bruno Buozzi di Pontelagoscuro gremita di parrocchiani. La funzione religiosa si è svolta in un clima di vicinanza al parroco, che dopo 25 anni saluta le parrocchie di Pontelagoscuro, Barco e Casaglia. Grande emozione tra le molte persone presenti. Al termine diversi si sono ritrovati al centro sociale ‘Il Quadrifoglio’ per un collettivo momento conviviale e un saluto più ‘intimo’ e commosso al parroco. Significativa la torta gigante finale, realizzata dal forno dei Fratelli Partigiani di Pontelagoscuro, dove oltre la scritta di saluto al don anche diverse immagini che vedeva protagonista don Silvano in alcuni dei momenti trascorsi con la propria comunità negli ultimi 25 anni di permanenza.

Don Silvano Bedin, visibilmente emozionato a ringraziato i propri parrocchiani per l’affetto dimostrato. Quello di domenica è stato l’ultimo dei momenti di saluto e ringraziamento a don Bedin, dopo due settimane di appuntamenti inseriti nell’antica fiera di ‘Santa Teresa’. Diverse le occasioni in cui la comunità di Pontelagoscuro ha saluto don Silvano, oltre ad accogliere con affetto il nuovo parroco don Luciano Domeneghetti. Tra questi anche la processione, iniziata da viale Savonuzzi ed arrivare alla chiesa ‘San Giovanni Battista’ in piazza Buozzi. Un momento che ha visto il passaggio di consegne tra don Bedin e don Luciano Domeneghetti il tutto con un preciso ‘protocollo’ religioso fatto di riti specifici, concluso con la celebrazione della messa.

Mario Tosatti