L’abbraccio al Guercino ritrovato. Pinacoteca, folla al taglio del nastro: "Un biglietto d’ingresso al mondo"

CENTO

Ieri il rumore dell’apertura della porta della nuova Pinacoteca, è stato il primo battito del cuore di Guercino che riapre gli occhi, tornato nella sua casa dopo 11 anni dal sisma e un lungo viaggio fatto di estero e di esposizioni temporanee in San Lorenzo. E grande è stato l’abbraccio dei centesi che hanno gremito via Matteotti per questo momento storico: dai semplici cittadini fino alle associazioni, la banda, lo schieramento del gruppo degli Alpini e dei Vigili del fuoco così come le tante autorità. Assente l’annunciato ministro della cultura per impegni a Bruxelles. Immutabile il grande affetto della città verso il suo Guercino, tra identità e vanto. "Col sisma ci siamo trovati sull’orlo di un precipizio, abbiamo resistito, consapevoli che saremo stati in grado di lavorare tutti insieme per ripartire – ha detto il sindaco Edoardo Accorsi ringraziando cittadini, enti, Regione, Comune, Ministero e Open Project che ha fatto i lavori – a tutti va un grazie e soprattutto ai vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le opere d’arte che erano in Pinacoteca e agli Alpini della Protezione civile, trasportandole al sicuro". Un discorso dal quale è emerso il grande impegno di tutti.

"Caro Guercino, nei mesi scorsi abbiamo restaurato la tua statua in piazza – ha continuato - Sai di che pasta siamo fatti noi centesi, capaci di resistere per ripartire. E in questo giorno, indossare la mia fascia tricolore ha un peso e un significato difficile da descrivere e oggi apriamo ufficialmente le porte di Cento all’Italia e al mondo. A 8 anni dipingesti una meravigliosa Madonna di Reggio e ci sono bimbi della stessa età che non hanno mai mai avuto la possibilità di entrare in questo luogo, dove si respira la nostra identità. E chissà che fra i tanti bambini che verranno, ci sia un tuo successore. Guercino, simbolo intorno al quale a oltre 300 anni dalla tua morte, continuiamo a stringerci, a identificarci, a sentire dentro il cuore l’orgoglio di essere centesi, bentornato a casa". Tanto impegno profuso dall’assessore alla cultura. "Oggi mettiamo con decisione un punto e scriviamo un nuovo capitolo della nostra vita cittadina – ha sottolineato Silvia Bidoli – dove arte e cultura diventano le forze trainanti della nostra rinascita. Se gli 11 anni di chiusura sono stati dolorosi, sono ora opportunità di riscatto e rinascita e possiamo guardare al futuro con speranza. Cento può e deve tornare a essere una destinazione turistica d’eccellenza, la maestosa collezione della Pinacoteca è il nostro biglietto d’ingresso nel mondo: dobbiamo esserne fieri". Presente anche il presidente della Regione. "Un simbolo di identità e di valore artistico anche per il valore che Guercino rappresenta nel panorama internazionale – ha dichiarato Stefano Bonaccini – fin dall’inizio ci siamo impegnati nella ricostruzione e finché ogni pietra non sarà tornata al proprio posto, non ci fermeremo. E oggi in quella striscia di terra colpita dal sisma ci sono più posti di lavoro e imprese. E questo è un ulteriore tassello dell’offerta turistica regionale. Su Guercino stiamo facendo rete e il nostro assessore Felicori sta cercando di far lavorare insieme le diverse comunità legate dal Maestro. Qui voglio sottolineare che non troverete un sindaco in Regione che possa dire che abbiamo fatto differenze. Grande gioia anche per il direttore Lorenzo Lorenzini che ha parlato di grande potenziale ora da esprimere.

Laura Guerra