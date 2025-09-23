L’abbraccio tra Avis e arbitri. Si fischia, si gioca, si dona il sangue. Parte la campagna tra gli sportivi

Non è mai troppo tardi per incidere e lasciare il segno. Ora più che mai è il momento di agire, di trovare soluzioni per aiutare le persone e sentirsi parte di una comunità. A tal proposito Avis provinciale e Avis comunale, assieme all’Associazione Italiana Arbitri, ha organizzato un’iniziativa chiamata ‘Si fischia, si gioca, si dona’. Un messaggio semplice ma pur sempre d’impatto, che augura non solo una partecipazione attiva allo sport, ma anche un coinvolgimento delle donazioni del sangue e del plasma. L’unione tra lo sport e l’Avis è davvero forte, per questo l’iniziativa organizzata avrà "una funzionalità e un’efficienza assicurata".

Le strade sono parallele anche per il presidente di Avis Provinciale Gabriele Anania: "Abbiamo la fortuna di lavorare con un’amministrazione molto sensibile ai temi e ai principi di Avis, quindi questo non può che essere una cosa positiva. L’idea di associarsi con gli arbitri è una cosa nuova, perché il nostro obiettivo può entrare nelle loro sedi. Anche loro sono atleti sani ma soprattutto carismatici, perché sia che giochino in provincia o a San Siro hanno l’obbligo di far rispettare le regole. A tal proposito chi meglio di loro può condividere e spiegare gli aspetti positivi di donare il sangue per una giusta causa".

Da sempre attenta ai temi sociali, l’Aia dal canto suo ha accolto con entusiasmo la proposta, riconoscendo nello sport il veicolo di esempio e responsabilità. Per dare visibilità all’iniziativa, infatti, sono stati acquistati 120 fischietti e taccuini personalizzabili con il logo Avis, che proprio la classe arbitrale userà nelle partite a livello provinciale: "Uno dei nostri arbitri – ha poi concluso Giampaolo Droghetti, presidente Aia Ferrara – ha avuto necessità di una trasfusione di sangue, dunque come non potremmo aderire a questa iniziativa? Io ho un gruppo di ragazzi molto giovani che hanno accolto davvero bene l’idea di promuovere le attività di Avis. In più nella sede di Aia di via Ortigara si terranno incontri dedicati agli iscritti all’associazione, in modo da sensibilizzare ancora più persone possibili sul costante bisogno di trasfusioni e donazioni di sangue".

Sì, perché per quanto possa sembrare surreale più di 1.800 persone al giorno in Italia necessitano di sangue per garantirsi le cure e, quindi, una vita normale.