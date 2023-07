L’abbraccio tra fotografia e pittura Realtà e introspezione ai Diamanti

di Francesco Franchella

Anche per l’estate, Ferrara avrà il suo palazzo, Palazzo dei Diamanti. Lo avrà con due mostre basate sul gioco dicotomico che si instaura tra fotografia e pittura, tra paradiso e inferno, tra realtà e introspezione. Aprono oggi (fino al primo ottobre 2023) le esposizioni antologiche dedicate al fotografo Guido Harari e al pittore Agostino Arrivabene. "Palazzo dei Diamanti, rinnovato, riapre al pubblico in estate: era dall’agosto del 1998 che non accadeva" afferma l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli. Quindi, chiarisce che "Harari l’ho fortemente voluto io: il suo è un inno alla fotografia". A presentare la mostra, è lo stesso Harari, affiancato dall’amica di una vita, la cantante e attrice Ute Lemper: "Sono qui per supportare Guido e per celebrare la nostra grande amicizia". La loro conoscenza risale al 1992, quando Harari ha fotografato Lemper per un servizio dell’edizione italiana di ‘Max’. "Senza che ci fossimo conosciuti prima – prosegue la cantante tedesca – lui si dimostrò prima di tutto interessato alla mia persona e alla mia sensualità, lasciando spazio alla mia immaginazione". "Questa mostra – aggiunge Harari – farebbe presupporre un percorso lineare di cinquant’anni: in realtà troverete diverse articolazioni, quasi ci fossero più mostre in una". Ad esempio, una sezione interessante è ‘Occhi di Ferrara’, in cui Harari, durante lo svolgimento della mostra, esporrà i ritratti su prenotazion.

Di tutt’altra indole, invece, è la mostra di Arrivabene: 40 opere realizzate dal 1985 ad oggi sono raccolte sotto al titolo di Thesauros. "Il titolo è affiorato dal profondo dell’inconscio – spiega Arrivabene – deriva dai ricordi dei miei molteplici viaggi in Grecia, alla ricerca delle vestigia a cui mi sono sempre sentito affine. Ricordo Delfi, i lacerti dei thesauroi, edifici che raccoglievano le offerte votive al dio Apollo. Palazzo dei Diamanti è come uno di questi edifici: qui volevo costruire il mio tesoro". Tesoro fatto di riferimenti a Leonardo, Dürer, Rembrandt, Ercole de’ Roberti, esoterismo. "Arrivabene – commenta il direttore di Ferrara Arte, Pietro Di Natale – è un’artista di retroguardia: guarda al passato con intelligenza, straordinaria fantasia e con un tecnica che compete con i primi fiamminghi". La summa la tira il presidente di Ferrara Arte, Vittorio Sgarbi: "Le fotografie di Harari vi faranno stare bene, il suo è un mondo di euforia". Di paradiso, insomma, contrapposto "all’inferno di Arrivabene: anche lui rientra nell’identità padana tracciata da Longhi. Una mostra concepita per creare un felice scompiglio".