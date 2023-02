L’Abc amplia gli orari nel weekend Ambulatorio aperto fino alle 14.30

Orari ampliati nel weekend all’ambulatorio a bassa complessità Abc alla Casa di comunità cittadella San Rocco. L’ambulatorio infatti è ora aperto fino alle 14.30 anche il sabato e la domenica. In questo modo l’orario è dunque uguale per tutti i giorni della settimana e cioè dalle 8.30 del mattino alle 14.30, e sono in previsione ulteriori ampliamenti che saranno debitamente comunicati. L’azienda sanitaria precisa infine che nei fine settimana e nei festivi si accede dall’ingresso del servizio di Continuità assistenzialeguardia medica in corso Giovecca 199.

L’ambulatorio a bassa complessità della cittadella San Rocco è un servizio mirato "a dare risposta a bisogni di salute non gravi, e finalizzato anche a limitare gli accessi impropri e dunque le lunghe attese ai pronto soccorso. All’interno dell’Abc, vengono erogate prestazioni che necessitano di una rapida risposta dell’area delle Cure Primarie; si ricorda che la struttura non è un pronto soccorso e nemmeno un punto di primo intervento, così come non è prevista assistenza pediatrica. È invece possibile effettuare esami radiologici quando indicato e la postazione è vicina a quella del 118 per eventuali necessità. Gli operatori presenti fanno parte di un’equipe multi professionale formata da medici dell’Unità continuità assistenziale e dal personale infermieristico afferente alla Casa di Comunità. L’accesso all’ambulatorio ABC è senza prenotazione (ad accesso diretto)".