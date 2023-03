Laboratori al ’De Micheli’

Prenderà il via martedì ‘Giochiamo a teatro’, il laboratorio teatrale per bambine e bambini da 6 a 10 anni organizzato dal Comune di Copparo e dalla Biblioteca ‘Anne Frank’ al Teatro comunale ‘De Micheli’ in collaborazione con l’associazione Fiumana. Tutti martedì, fino al 18 aprile, giornata della restituzione finale aperta ai genitori, Antonella Antonellini condurrà questi speciali appuntamenti che hanno l’obiettivo di scoprire il teatro come forma di gioco, come coscienza del proprio corpo e delle sue possibilità espressive nello spazio e nel rapporto con gli altri. Il laboratorio teatrale è il luogo del possibile, dove si può giocare ad essere diversi da sé, senza paura del giudizio, dove far esperienza sia della propria interiorità sia della realtà esterna senza l’ansia che provoca di solito l’errore.