Laboratori creativi con Santa Claus

Sono diverse le iniziative anche per questi giorni di festa. Oggi dalle 10, infatti, ci saranno laboratori creativi per bambini in Piazza Guercino e dalle 11 e dalle 16 ci sarà la musica di Babbo Natale e il suo Elfo in centro storico. Martedì 26 dicembre, poi, dalle 10 ci saranno nuovamente i laboratori creativi per bambini in Piazza Guercino mentre dalle 17.30 a Renazzo avrà luogo la festa augurale in compagnia del Duo Morrighan, nella Sala don Ivo, la ex chiesa in via Alberelli 3. Si esibirà Irene de Bartolo con l’arpa e Ambra Bianchi al flauto. Mercoledì 27 dicembre, infine, dalle 15.30 ci saranno ‘Storie coi fiocchi’, l’intrattenimento per bambini a Casumaro.