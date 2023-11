Laboratori della scuola di artigianato artistico

Iniziano a prendere forma le prime iniziative natalizie. Come ormai da tradizione, venerdì 1 dicembre torna la Festa di Nidi, in Piazza del Guercino dalle ore 16.45. Si tratta di un momento speciale per bambine e bambini che, insieme alle loro famiglie, percorreranno Corso Guercino per l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie. L’evento sarà accompagnato dalle letture di fiabe a cura di Associazione Tararì tararera e dalle performance dei cantori di Natale di CSO Gruppo Verde - Open Group Soc. Cooperativa. Per chi invece vuole cimentarsi con alcuni laboratori natalizi, può già iscriversi a tre belle iniziative della Scuola di Artigianato Artistico. Sabato, infatti, vi sarà il laboratorio natalizio di uncinetto-ferri e ricamo, per poter mantenere queste particolari abilità che erano delle nostre nonne e imparare anche a realizzare dei piccoli capolavori natalizi. Ci sarà anche il laboratorio di pittura su vetro che invece si terrà sia il 5 che il 12 dicembre. Per entrambe le iniziative, si dovrà prenotarsi al 3703189720 o scrivere a info@scuolaartigianatoartistico.it. In collaborazione con la Gipsoteca ‘Vitali’ di Cento, invece, la Scuola di Artigianato Artistico, domenica alle 16, 17.15 e 18.30, presenterà una interpretazione creativa.