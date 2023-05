Laboratori di archeologia in classe "Storia più facile per gli alunni"

Dopo il grande riscontro dell’esperienza pilota dello scorso anno scolastico, è tornato all’Istituto Comprensivo di Copparo il laboratorio di archeologia, che mai come quest’anno trae linfa dalle importanti scoperte effettuate nel copparese, a partire dalla straordinaria piroga monossile databile fra l’età del rame e quella del bronzo. Il progetto ‘L’archeologo in mostra. La storia tra le mani’, ideato da Gruppo Archeologico Ferrarese e Soprintendenza Archeologia, in collaborazione con il Comune di Copparo, e di cui è responsabile l’archeologa Flavia Amato, si propone la realizzazione di una mostra archeologica didattica che illustri la ricchezza del territorio e che evidenzi la necessità di una collaborazione tra pubblico e privato non solo per la salvaguardia, ma anche per la valorizzazione del patrimonio materiale.