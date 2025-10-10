Laboratori di Clara per insegnare la raccolta differenziata

Riparte Pianeta Clara, il progetto di educazione ambientale promosso da Clara, che quest’anno celebra il suo decimo anniversario e inaugura una nuova edizione con un’offerta didattica rinnovata e sempre più connessa alle sfide ambientali del presente. Nato nel 2016 come evoluzione dello storico progetto "Quadrifoglio", Pianeta Clara coinvolge ogni anno migliaia di studenti e centinaia di insegnanti, diventando un appuntamento consolidato per diffondere conoscenze e comportamenti responsabili su raccolta differenziata, risparmio delle risorse ed economia circolare.

Il catalogo 2025/2026 propone tredici attività differenziate per età e grado scolastico. Per i più piccoli, esperienze come "I colori segreti della natura" e "A carte scoperte" combinano gioco e creatività per imparare a ricavare tinte da scarti alimentari e scoprire materiali nascosti nei rifiuti. Per la scuola primaria e secondaria di primo grado ci sono laboratori di indagine e sperimentazione: "Caccia alle microplastiche", "RAEE-volution" e "Più diversi siamo meglio è" guidano bambini e ragazzi a osservare, analizzare e riflettere su comportamenti concreti e biodiversità.

Negli istituti superiori i percorsi collegano i contenuti agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 con simulazioni, progettazione e comunicazione: "2030 in gioco" e "Inquina-menti" uniscono educazione civica, creatività e pensiero critico. In occasione del decennale, ad ogni ordine scolastico viene proposto anche uno dei laboratori di "Clara&Lode", formula che riprende e rinnova i percorsi più apprezzati, trasformandoli in esperienze simboliche del traguardo raggiunto.

Pianeta Clara presenta inoltre nuove iniziative extrascolastiche e momenti aperti alla cittadinanza.