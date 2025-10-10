Atenei intolleranti
Ferrara
10 ott 2025
CLAUDIO CASTAGNOLI
Cronaca
Laboratori di Clara per insegnare la raccolta differenziata

Riparte l’iniziativa dell’azienda per diffondere le buone pratiche.

Riparte Pianeta Clara, il progetto di educazione ambientale promosso da Clara, che quest’anno celebra il suo decimo anniversario e inaugura una nuova edizione con un’offerta didattica rinnovata e sempre più connessa alle sfide ambientali del presente. Nato nel 2016 come evoluzione dello storico progetto "Quadrifoglio", Pianeta Clara coinvolge ogni anno migliaia di studenti e centinaia di insegnanti, diventando un appuntamento consolidato per diffondere conoscenze e comportamenti responsabili su raccolta differenziata, risparmio delle risorse ed economia circolare.

Il catalogo 2025/2026 propone tredici attività differenziate per età e grado scolastico. Per i più piccoli, esperienze come "I colori segreti della natura" e "A carte scoperte" combinano gioco e creatività per imparare a ricavare tinte da scarti alimentari e scoprire materiali nascosti nei rifiuti. Per la scuola primaria e secondaria di primo grado ci sono laboratori di indagine e sperimentazione: "Caccia alle microplastiche", "RAEE-volution" e "Più diversi siamo meglio è" guidano bambini e ragazzi a osservare, analizzare e riflettere su comportamenti concreti e biodiversità.

Negli istituti superiori i percorsi collegano i contenuti agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 con simulazioni, progettazione e comunicazione: "2030 in gioco" e "Inquina-menti" uniscono educazione civica, creatività e pensiero critico. In occasione del decennale, ad ogni ordine scolastico viene proposto anche uno dei laboratori di "Clara&Lode", formula che riprende e rinnova i percorsi più apprezzati, trasformandoli in esperienze simboliche del traguardo raggiunto.

Pianeta Clara presenta inoltre nuove iniziative extrascolastiche e momenti aperti alla cittadinanza.

