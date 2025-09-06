Laboratori e incontri al parco Coletta. Quelle giornate con ’Estate bambini’

Decolla Estate Bambini al parco Marco Coletta. Una nuova location e un programma ricco di giochi, spettacoli e laboratori che, per la prima volta, coinvolgerà, oltre ai bambini e alle famiglie, anche i giovanissimi fino ai 17 anni. Sono molte le sorprese in serbo per l’edizione 2025 di Estate Bambini a Ferrara. Prima fra tutte la nuova cornice del parco Marco Coletta, che fino a domenica, farà da teatro al fitto calendario di attività all’aria aperta, tutte gratuite, per i più piccoli, ma anche per i ragazzi più grandi.

Promossa dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Ferrara e organizzata dal Consorzio Res (cooperative Cidas, Il Germoglio, Girogirotondo e Serena) insieme all’associazione Circi, Estate Bambini è giunta alla sua XXXI edizione. Il programma è stato illustrato dall’assessore Chiara Scaramagli, il dirigente dei Servizi educativi e scolastici del Comune di Ferrara Sandro Bastia, con la responsabile del Sistema integrato 0/6 Cinzia Guandalini, la coordinatrice pedagogica dei Centri per bambini e famiglie Laura Zappaterra, e la responsabile Adolescenti e Nuove generazioni Sabina Tassinari, oltre al presidente del Consorzio Res Elias Becciu, con la coordinatrice dell’evento Anastasia Rizzoni, e alla presidente del Circi Anna Maria Bovinelli, con il vice presidente e direttore artistico Luciano Giuriola. Tutto il programma sulla pagina facebook di Estate Bambini.