"Laboratori e sport, ecco la casa dei ragazzi"

E’ partito il conto alla rovescia per un nuovo servizio rivolto all’utenza giovanile, la fascia che va dagli undici ai diciotto anni. Riparte infatti a Portomaggiore il progetto "Giovani protagonisti", in due nuove sedi. Da anni la Coop Serena opera in connessione con le istituzioni presenti sul territorio di Portomaggiore nella gestione di percorsi educativi rivolti alle famiglie e ai giovani cittadini del Comune, con il progetto "Giovani Protagonisti" realizzato su nove comuni del distretto da Open Group, Girogirotondo e Coop Serena, attivo da fine 2021. Nell’ambito del progetto e in relazione con l’ASP Eppi Manica Salvatori, Coop Serena opera nel territorio di Portomaggiore, con attività rivolte alla popolazione giovanile che, nel tempo, hanno consolidato la collaborazione con i referenti istituzionali e le Associazioni del territorio. Nel Centro di aggregazione giovanile ci saranno laboratori creativi, attività sportiva, aiuto alla compilazione dei compiti scolastici, giochi di ruolo, fotografia, musica, cineforum, incontri con esperti e tanto altro. "Dopo due anni le azioni di educativa di strada e l’aggancio di ragazzi nei loro luoghi di vita quotidiana (oltre cento i giovani coinvolti) – afferma l’assessore alle Politiche Giovanili, Enrico Belletti – hanno permesso di dare vita al Centro di Aggregazione presso il CPS Le Contrade. A partire da lunedì 30 ottobre riprenderanno le attività del Centro in due nuove sedi: l’oratorio di San Carlo (dalle 14.30 alle 17.30) e la nuova palestra di via Padova, nel Polo scolastico (dalle 14.15 alle 17.45). La partenza delle attività è prevista per lunedì 30 ottobre. La partecipazione è gratuita. Info: 370-3043870. "E’ un progetto in cui ho creduto molto fin dall’inizio – tira le conclusioni l’assessore Michela Bigoni – basato non solo sul protagonismo giovanile, ma anche sulla promozione della cittadinanza attiva per favorire la socializzazione, contrastare il rischio isolamento dei giovani e attivare azioni di comunità. Un progetto ambizioso e stimolante che vede i ragazzi del territorio come principali protagonisti, favorendo sinergie e contaminazioni tra i diversi soggetti della comunità locale, accrescendo il valore della responsabilità collettiva. L’obiettivo che ci eravamo posti come Amministrazione era di favorire l’incontro tra giovani di culture diverse, contrastando la separazione dei percorsi tra agio e disagio, nell’ottica della ricombinazione sociale".

Franco Vanini