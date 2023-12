Laboratori ed eventi per bambini

Altra giornata ricca di appuntamenti nel folto programma del Natale a Bondeno: il pomeriggio di oggi presenta infatti opportunità di svago e divertimento per giovani e adulti. Si comincia alle 14.30 presso il Centro Polifunzionale (via Fermi 28/A) con il laboratorio di biscotti per ragazzi delle scuole medie. In seguito, alle 16, festa dei bambini presso l’asilo nido “Margherita”. Poi, alle 17 in Piazza Garibaldi, spazio ai canti di Natale dei bambini delle elementari di Bondeno, coccolati poi dalle squisite bevande calde offerte da Panarea2. Alle 17.30, Christmas Carol a Scortichino per le vie del paese con i canti dei bambini delle elementari. In serata, alle ore 20.30 a Scortichino presso la sede della Filarmonica, spazio invece al Concerto di Natale a cura degli alunni e delle alunne della Scuola di Musica “G. Verdi” di Scortichino.