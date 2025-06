Laboratori gratuiti al Verginese

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, domenica nella delizia estense del Verginese, a Gambulaga, e in contemporanea in altri tre parchi del circuito AmaParco in Romagna, prende il via il progetto "AmaParco: un viaggio nel tempo", promosso da Atlantide e sostenuto con i fondi Otto per mille della Chiesa valdese. Da giugno a dicembre i musei coinvolgono giovani dai 6 ai 14 anni in laboratori archeologici gratuiti. Domenica alle 15.30 è in programma un laboratorio sulla lavorazione dei metalli, un’esperienza creativa e coinvolgente per avvicinarsi al passato in modo divertente. La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione (335 236673). Le attività sono pensate per essere esperienze dirette e immersive, per imparare le tecniche artigianali del passato sperimentandole con le proprie mani.