Laboratori per ’educare alla pace’. Incontri nelle scuole codigoresi

Si è tenuta sabato mattina, presso la biblioteca di Codigoro, la presentazione del silent book dal titolo "Non cancellarmi", poiché le due pedagogiste e volontarie dell’associazione "U-mani-tà" di Ferrara Beatrice Morsiani e Annabella Ferroni, vogliono accendere un faro per ispirare la riflessione sui diritti umani e diffondere la cultura della pace. Un progetto promosso dall’assessorato all’istruzione di Codigoro in collaborazione con l’associazione "U-mani-tà" e la scuola primaria dell’Istituto comprensivo codigorese. All’incontro hanno partecipato oltre 20 tra insegnanti, educatori, 3 nonni. Il progetto culturale prosegue dopo la presentazione del libro con quattro "laboratori di pace" nelle sedi delle scuole primarie di Codigoro e Pontelangorino, coinvolgendo attivamente gli alunni. Il silent book è un libro che consente di superare le barriere linguistiche, instaurando un dialogo per immagini, tra persone che hanno difficoltà a comprendere un testo scritto o a leggere in una lingua differente dalla propria. "L’obiettivo comune di questo progetto – afferma l’assessore all’istruzione Simonetta Graziani – è offrire alle bambine e ai bambini uno strumento per immaginare un futuro di pace che si sostituisca il vuoto che lascia la guerra, che si porta via gli affetti, la natura e la serenità. Educare alla Pace crediamo sia una modalità didattica importantissima da promuovere, oggi più che mai, in tutti gli ordini scolastici".

