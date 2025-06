Laboratori, spettacoli e tanti autori. Per le famiglie estate in biblioteca

La biblioteca comunale "Peppino Impastato" di Portomaggiore propone un calendario ricco di appuntamenti estivi dedicati alle bambine, ai bambini, alle famiglie, alle lettrici, ai lettori e a tutte le persone che amano trascorrere del tempo in compagnia ascoltando una presentazione di un libro o godendosi un film. Da quest’anno inoltre la Biblioteca ha avviato una nuova collaborazione con Grisù 451, nell’ambito della rassegna estiva Grisù Summer Reading, che prevede tra gli altri quattro appuntamenti a Portomaggiore. La prima presentazione per Pomeriggio d’autrice e d’autore si terrà venerdì 6 giugno alle 18 in compagnia degli autori Corrado Antani ed Ettore Mascetti con il loro libro "Il mare non dimentica". Il volume è stato premiato in occasione del Festival delle Parole promosso da Grisù 451 proprio dal gruppo di lettura portuense "Chiave di lettura". Sabato 7 giugno ore 10.30 ci sarà il consueto appuntamento Bimbi in biblio con le letture questa volta dedicate all’estate. Le prime due presentazioni targate Grisù 451 Summer Reading saranno mercoledì 11 e venerdì 27 giugno alle 18.30. Mercoledì 11 giugno Morena Pedriali Errani presenterà il suo libro "Il cielo sopra Gaza non ha colori" – Giulio Perrone Editore. A moderare l’incontro Francesca De Luca. Venerdì 27 giugno alle 18.30 Andrea Cotti presenterà "Febbre alta" – Piemme Edizioni insieme a Guglielmo Mauti. Venerdì 4 luglio ci sarà la Festa della biblioteca. Non mancheranno spettacoli per bambini, presentazioni, musica e tante soprese che saranno svelate in un secondo momento. Da martedì 8 luglio tornerà ad accendersi anche lo schermo del Cinemino nel cortile. Quattro i titoli proposti per quattro martedì di luglio alle ore 21.15. In programma The Holdovers – Lezioni di vita, un film brillante, pieno di humor e colmo di battute pungenti e sagaci, marchio di fabbrica del cinema di Alexander Payne; Palazzina Laf di Michele Riondino, un film scomodo ma necessario sull’Ilva di Taranto e la condizione dei lavoratori; Cattiverie a domicilio, un giallo grazioso e divertente e infine Sala professori, che stupirà per le tematiche e per una narrazione interessante ed avvincente. Mercoledì 9 luglio alle 18.30 ospite della Rassegna Grisù summer reading a Portomaggiore ci sarà Odette Copat con il libro "Come si esprime un desiderio" Edizioni Bompiani. A moderare l’incontro Paolo Panzacchi, autore e direttore artistico di Grisù Summer Reading.

Franco Vanini