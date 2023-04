Laboratorio aperto Eventi, coworking e sportello per lo Spid Così rinasce l’ex teatro

di Alberto Lazzarini

Sono migliaia, in crescita, i cittadini che partecipano alle attività di ’Laboratorio aperto’, la vivace realtà, ospitata nell’ex teatro Verdi, avviata nel 2019 e naturalmente rallentata in coincidenza con l’esplodere del Covid. Come spiega il responsabile, Marco Antonio Rizzo, "è un luogo a disposizione della città per eventi, ma non solo". Vi entrano giovani che desiderano partecipare a corsi di formazione, adulti che abbisognano di un supporto per conoscere le basi dell’informatica o, ancora, che vogliano avviare lo Spid (è attivo uno sportello dedicato). E poi, spiega Simonetta Botti responsabile di settore per Cidas, "Viene svolta una proficua attività con i giovani sui temi della robotica e della programmazione informatica".

Al riguardo, nel mese di novembre sono stati quasi novemila i ragazzi coinvolti con Edutech, dai 6 ai 15 anni. Già, i giovani: possono anche svolgere coworking, cioè dividere spazi e strutture (ben allestite) per gestire le proprie attività professionali e lavorative senza essere costretti (almeno per il momento) ad acquistare immobili. In tre anni sono stati organizzati oppure ospitati una cinquantina di corsi e 30 eventi, fra questi il festival di ’Internazionale’. Nel fine settimana sarà ospitato un mercatino vintage di abiti usati. Interessante è anche il sempre più stretto rapporto con l’Università, legato in particolare all’orientamento professionale e programmato con i neolaureati a cominciare da quelli che hanno incertezze sulla propria futura attività lavorativa o che, comunque, vogliano approfondire talune tematiche. La bella sede ospita anche Informagiovani del Comune e Informagiovani plus con tre servizi di fondo: la stampa digitale, l’utilizzo dell’area consultazione (abbonamenti a testate giornalistiche), la partecipazione a corsi di orientamento alla Pubblica amministrazione che in sostanza aiutano i giovani alla preparazione ai concorsi pubblici.

Una sottolineatura merita il supporto fornito ad adulti e anziani su tematiche molto concrete quanto rilevanti: viene fornita assistenza completa non solo per la citata procedura di attivazione eo verifica dell’identità digitale Spid, ma anche per la guida dei servizi ad essa associati come il fascicolo sanitario, la propria area riservata Inps e così via. Un ulteriore supporto, poi, sottolineano Rizzo e Botti, viene fornito nell’utilizzo del computer e anche dello smart oltre che per il semplice miglioramento dell’abilità tecnica: navigazione sicura, acquisti in rete, gestione delle foto.

"Laboratorio aperto", gestito da Open Lab (capofila) e da Mbs e Cidas, fa parte di una rete di laboratori regionali pensati per sviluppare i grandi filoni dell’innovazione, della cultura e della facilitazione. Ciascun "laboratorio aperto" ha in più una sua specificità; per Ferrara è il turismo sostenibile e la mobilità. L’ex teatro Verdi è di proprietà del Comune che, con la precedente amministrazione, lo ha ristrutturato in modo funzionale non cancellando gli antichi fasti (nacque nel 1874) che, in epoca relativamente recente, risalgono al 1913 quando fu re-inaugurato e divenne sede di innumerevoli spettacoli ed eventi, comprese le riviste, da quelle di qualità con i nomi più celebri che furoreggiavano anche al cinema che se li contendeva, fino a quelle di qualità più modesta ma anch’esse molto seguite negli anni del secondo dopoguerra quando divenne anche sala cinematografica. Il 1985 segnerà la fine di un’epoca per il "vecchio" Verdi; poi un lungo e per certi versi imbarazzante silenzio. Fino alla riapertura del 2019 e la rinascita di uno spazio che non poteva andare cancellato.