"Porta Porto in un corto", non è solo uno scioglilingua è anche un laboratorio di filmmaking per aspiranti sceneggiatori e sceneggiatrici, registe e registi dagli 11 ai 18 anni. Al Centro di aggregazione giovanile non vedono l’ora di ascoltare le storie che proporranno i ragazzi, aperto dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.30 nell’oratorio San Carlo. E’ organizzato dalla Cooperativa Serena, dalla Regione Emilia-Romagna, dagli educatori e da tutti coloro che hanno creduto alla realizzazione di questa attività sul territorio portuense. Il laboratorio per aspiranti sceneggiatori e sceneggiatrici, registe e registi, è gratuito. Per informazioni e iscrizioni: 370-3043870. La produzione cinematografica (talvolta anche con l’espressione inglese filmmaking) è il processo di creazione di un film. L’eterogeneo mondo del cinema ha portato da una parte ad avere film che mobilitano una macchina produttiva molto elaborata, dall’altra ad avere dei film che, prescindendo dall’aspetto industriale, tendono all’esercizio artistico.