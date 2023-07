Laboratorio di scrittura Un’idea con ‘I racconti che mi porto dentro’

Al via dal 18 luglio il laboratorio di scrittura intitolato ‘I racconti che mi porto dentro’. Dopo il successo della prima edizione, che si è svolta martedì 18 e 25 luglio, dalle 18 alle 20 presso il Parco Pareschi a Ferrara, il Gruppo del Tasso propone un duplice appuntamento gratuito con gli esercizi per una scrittura personale a partire da brani già pronti come stimolo e traccia per creare un nuovo testo.

L’iniziativa fa parte del progetto ’Sinergicamente 2 - Percorsi di inclusione’, ideato e promosso da Csv

ð 0532.205688.