Laboratorio di storia e paesaggio: "Così non dimentichiamo le radici"

Dare valore al "Paesaggio e Cittadinanza Attiva" è il progetto che coinvolgerà le classi quarte e quinte del Polo di istruzione superiore "Guido monaco" di Pomposa a Codigoro assieme all’Ateneo Estense, al Fai ed al comune codigorese che vedrà alcune tappe intermedie per arrivare agli elaborati finali, prodotti dagli studenti. Un’iniziativa illustra dalla dirigente scolastica Angela Lucibello, dall’assessore all’istruzione Simonetta Graziani, dal docente di progettazione urbanistica del Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, Romeo Farinella e dal docente e referente del progetto, Lorenzo Marchesini. Un’esposizione affascinante e competente da parte di Farinella sul concetto di paesaggio, ambiente e territorio che sono espressioni della cultura di un popolo e come mutino nel tempo. Un tema complesso poiché è paesaggio l’interpretazione che ne da l’uomo e come sia espressione di democrazia e vada salvaguardato soprattutto dalla "Cittadinanza attiva", da gestire "poichè tutti noi siamo responsabili del territorio come bene". Carla di Francesco, oltre ad illustrare l’importanza della tutela dei beni storici e del paesaggio, ha elogiato la formazione di studenti, divenuti giovani ciceroni in occasione delle Giornate del Fai mentre per la dirigente scolastica "sono le persone che conferiscono valore al paesaggio di cui devono prendersene cura e la nostra scuola è aperta al territorio". L’assessore Graziani ha ricordato la genesi del progetto triennale di educazione civica, condiviso col Comune ed avviato un anno fa con iniziative legate al contrasto dei fenomeni mafiosi e della criminalità organizzata. Infine il docente Marchesini ha ricordato che ci saranno incontri il 20 novembre ed il 5 marzo 2024, il 20 dicembre al teatro Arena a Codigoro, sarà proiettato un film a tema con la conferenza conclusiva dell’attività, e l presentazione dei lavori ai quali verra assegnato un voto, valido per l’attività scolastica, il 20 maggio al cinema Arena.

cla.casta.