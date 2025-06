Laboratorio musicale per i bambini

Come ogni anno a Ostellato quando l’estate si avvicina, arriva negli spazi della biblioteca comunale "Mario Soldati" qualcuno di davvero speciale: ll’educatrice musicale Francesca Venturoli. Bambini e bambine dovranno preparasi a divertirsi con il laboratorio "Piccola musica". L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 17. L’evento è rivolto alla fascia d’età 0-5 anni ed è a prenotazione obbligatoria allo 0533.680379. In programma percorsi musicali per i piccolissimi e i loro adulti del cuore. Francesca è un’educatrice musicale per la prima infanzia: nella vita aiuta i grandi a riempire di musica la quotidianità dei piccoli. Si dedica ai genitori, alle educatrici, ai nonni e a tutti quanti gli adulti del cuore: perché è quando vuoi bene ad un bambino, che puoi aiutarlo crescere.