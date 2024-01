Laboratorio per bimbi sul palco del teatro

Fra pochi giorni prenderà il via ‘L’Arte di Crescere’, il nuovo laboratorio che porta i più piccoli sul palco del Teatro ‘De Micheli’: un’esperienza per giocare e imparare, performarsi e socializzare, per scoprire sé stessi e incontrare gli altri. È possibile iscriversi al ciclo di dieci appuntamenti che inizieranno il 30 gennaio e che si terranno ogni martedì dalle 17, fino alla restituzione il 16 aprile. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Copparo e dalla Biblioteca ‘Anne Frank’, è rivolta ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 10 anni e sarà tenuta da Helena Braga e Andrea Rivelli. Il laboratorio di esplorazione artistica ed emotiva dei linguaggi non verbali si fonda sul Cosquillas Theatre Methodology: un metodo che, dall’ambito didattico a quello artistico, riesce a generare un’atmosfera integrativa, favorendo all’interno del gruppo l’elaborazione del benessere con i compagni di percorso.