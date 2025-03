Laboratorio tessile, titolare denunciata

Ancora controlli dei carabinieri della compagnia di Portomaggiore e dei reparti speciali. Venerdì, col supporto dei colleghi del comando provinciale di Ferrara, dei Nas, Nucleo Ispettorato del lavoro e Forestali, i militari portuensi hanno messo in campo controlli straordinari – questa volta tra Portomaggiore e Ostellato – per contrastare i reati in genere e le violazioni in materia di lavoro, igiene, sanità e ambiente. Durante il servizio, oltre a sottoporre a minuziosi controlli 5 esercizi commerciali e oltre 30 persone, i carabinieri hanno denunciato all’autorità giudiziaria estense un cittadino straniero, irregolarmente presente sul territorio nazionale, e una donna che, quale titolare di un laboratorio tessile, non aveva predisposto la valutazione dei rischi aziendali e non aveva costituito il servizio di prevenzione e protezione: gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, che comportano anche la sospensione dell’attività.

I militari hanno inoltre elevato sanzioni amministrative per oltre 2.600 euro a carico di un uomo che, in violazione delle normative locali in tema di verde pubblico, ha abbattuto o potato oltre 30 alberi senza le necessarie preventive comunicazioni.