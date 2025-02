L’Accademia dona al Comune saggi di storia dell’arte

Un’importante donazione culturale arricchirà il patrimonio bibliografico del Comune di Cento. L’Accademia di Belle Arti di Bologna, ha ufficialmente manifestato la volontà di donare al Comune un corpus di pubblicazioni facenti capo al Fondo Andrea Emiliani. La raccolta comprende una variegata e importante selezione di saggi di storia dell’arte, monografie e pubblicazioni di museologia, museografia e conservazione dei beni culturali.

La donazione riguarda libri che rappresentano copie, doppi o tripli di volumi già in possesso dell’Accademia, frutto di una precedente donazione dagli Eredi Emiliani, e dopo un’attenta valutazione da parte degli esperti, è stato stabilito che la cessione di questi volumi non compromette l’integrità dell’Archivio dell’Accademia, che conserva comunque il suo valore originario. Da qui la decisione della donazione ad un altro ente, facendo crescere la valorizzazione dei volumi e anche la fruibilità da parte di lettori ed esperti. Si tratta di testi di grande rilievo per la ricerca e l’approfondimento delle discipline storico-artistiche.

Il Comune di Cento ha accettato la donazione. I volumi saranno collocati in libero accesso presso la sede del Centro Studi Internazionale "Il Guercino", con l’impegno di garantirne la conservazione e la consultazione pubblica. L’Amministrazione Comunale ha inoltre espresso profonda gratitudine nei confronti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna per questo gesto di grande generosità, consapevole che l’acquisizione di tali testi contribuirà ad arricchire e conferire prestigio alla dotazione libraria del Centro Studi.

Grazie a questa iniziativa, gli studiosi e gli appassionati di arte e cultura avranno a disposizione un ulteriore strumento di approfondimento e ricerca, consolidando il ruolo del Comune di Cento come polo di riferimento per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico. Questa donazione rappresenta un altro passo avanti nella cooperazione tra istituzioni culturali e amministrazioni locali, dimostrando come possa portare benefici concreti alla comunità.

