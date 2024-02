L’Accademia rosa non si ferma, sua la Coppa Juniores Emilia Romagna

Il settore femminile della Spal continua a mietere successi. Dopo una stagione trionfale, ripetersi è sempre molto difficile. Ma a quanto pare l’Accademia Spal ci ha preso gusto, e sabato scorso non ha perso l’occasione per conquistare la Coppa Juniores Emilia Romagna travolgendo il Riccione con un pirotecnico 7-4. È un successo che affonda le radici nel progetto pluriennale impostato dal responsabile Mauro Rotondi, che adesso si gode i frutti del lavoro effettuato assieme ai suoi collaboratori: "Passione, voglia di vincere e forza di volontà, sono queste le armi utilizzate per raggiungere i nostri obiettivi – assicura –. La nostra squadra Under 19 ha vinto soprattutto perché ogni atleta si è messa al servizio delle compagne: questo significa raggiungere il vero successo sportivo. Queste ragazze sono il nostro orgoglio, e quello della Spal. Il nostro progetto è basato sulla territorialità, sulla crescita e la valorizzazione delle atlete, e sta proseguendo con una programmazione attenta e mirata. L’attività femminile è in continua crescita, sotto il profilo sportivo ma anche mediatico e commerciale. Tutto questo grazie alla nostra società, che crede nel progetto ed investe ogni anno per sostenerci e sviluppare al meglio il nostro settore". Dopo la Coppa Juniores, la Spal Under 19 femminile è determinata a conquistare il campionato regionale. L’Under 15 invece dopo la prima fase di campionato sta affrontando quella decisiva per riconfermarsi la squadra più forte della regione. Inoltre, il settore femminile biancazzurro può brindare per una serie di convocazioni di prestigio: Valeria Cazzioli (portiere 2004) e Gaia Loberti (terzino classe 2005) parteciperanno al torneo di Viareggio, mentre Federica Faggioli (classe 2010) disputerà il campionato nazionale fra regioni con la rappresentativa Serenissime del Veneto. La convocazione di due atlete della prima squadra dell’Accademia Spal al torneo di Viareggio porterà al rinvio delle prossime due gare di campionato di serie C, con la squadra di Leo Rossi che tornerà quindi in campo il 25 febbraio in casa contro il Riccione. L’obiettivo delle biancazzurre resta la salvezza diretta, quindi senza passare per i playout.

s.m.