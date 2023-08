L’accesso al credito Alle imprese mancano 231 milioni in due anni E la manifattura soffre

Meno concessione di credito alle imprese e aumento dei depositi bancari delle famiglie ferraresi. Si potrebbe riassumere così il quadro tracciato dal report del centro studi di Confartigianato che fotografa una situazione nella quale, per le micro e piccole imprese, l’accesso al credito bancario è sempre più complesso (oltre che oneroso). Sono i numeri a parlare. In provincia di Ferrara mancano all’appello, per le imprese, ben 231 milioni in due anni. Infatti lo stock del credito concesso al comparto produttivo delle pmi è diminuito di 231 milioni (da marzo 2021 a marzo 2023) passando da 2,974 miliardi a 2,743. Particolarmente penalizzante è il calo per le imprese manifatturiere estensi, che raggiunge un meno 140 milioni. Un calo importante lo registrano anche le imprese di servizio (meno 86 milioni). Diminuiscono molto sia la richiesta di credito a medio-lungo periodo, che la spesa per gli investimenti. Segno che gli imprenditori sono prudenti e in attesa di certezze sul mercato. Va considerato, in questo quadro, anche il continuo rialzo dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea.

A fronte di un’inflazione che a luglio 2023, pur mostrando una decelerazione, si colloca al 5,3% in Eurozona e rimane lontana dal target del 2%, lo scorso 27 luglio il Consiglio Direttivo della Bce ha rialzato ancora i tassi di 25 punti base. Per le piccole imprese ferraresi il Tasso medio bancario (Tae) a giugno ha raggiunto il 6,6% (l’83% in più rispetto al tasso applicato alle medio grandi). Da luglio dello scorso anno i tassi ufficiali sono stati rialzati nove volte, per complessivi 425 punti base (4,25%). "La stretta monetaria – analizza il segretario provinciale di Confartigianato, Paolo Cirelli – rischia di condizionare le prospettive delle nostre imprese. Basti pensare che, nell’ultimo anno, le micro e piccole imprese hanno subito in ambito nazionale un aumento di 6,7 miliardi del costo del credito. I nostri dati mostrano anche un crollo nell’accesso ai finanziamenti bancari da parte delle Mpi". Per quanto riguarda il credito di piccolo importo, prosegue Cirelli, quello destinato alle piccole e alle imprese artigiane, "le banche tendono sempre più a spostare la domanda delle imprese verso le finanziarie del credito al consumo, con aggravio significativo dei costi per interesse".

I dati di Confartigianato per Ferrara registrano invece, nello stesso periodo, un aumento dei mutui per acquisto delle abitazioni che, con un saldo positivo 70 milioni, passa da 1,719 miliardi a 1.889. Complessivamente, i depositi sono passati da 1,898 miliardi a 1,997 miliardi (+102 milioni). Cirelli spiega che un altro fenomeno da tenere sotto controllo "è il trend dei tempi di pagamento tra imprese che dà segnali di rialzo ed è sintomo di possibile ulteriore aumento della pressione sul fronte dell’accesso al credito".

Dunque, quali soluzioni adottare per cercare di invertire questo trend? "La situazione va affrontata con misure generali e nello specifico con una riforma del Fondo centrale di garanzia – risponde il segretario - che deve sapersi adeguare strutturalmente alle mutate condizioni di mercato, cessando di operare ‘in emergenza’ e recuperando la necessaria efficace allocazione delle risorse pubbliche a sostegno delle imprese che incontrano maggiori difficoltà nel rapporto con il canale bancario".

Per superare le strettoie del credito ordinario, "serve un mix di strumenti di incentivazione e di credito agevolato – chiude - ispirato ad un’efficace azione di programmazione delle politiche di sostegno all’impresa. Per abbattere i costi del credito, potrebbe essere importante ritornare al passato con il ripristino dei fondi pubblici (anche degli enti locali)".

