L’accoglienza ai minori stranieri ’Esserci per accogliere’ con Perego

Tavola rotonda a Ferrara sui minori stranieri non accompagnati. Il vescovo Perego ed il prefetto Marchesiello interverranno alla tavola rotonda ’Esserci per accogliere. Ascoltare per custodire’ sul tema dell’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (Msna) che si terrà sabato mattina a Ferrara.

All’evento parteciperanno Mons. Gian Carlo Perego (nella foto), Vescovo di Ferrara e presidente di Migrantes, Massimo Marchesiello, Prefetto di Ferrara, Luca Luccitelli, giornalista co-autore del libro Figli venuti dal mare, Giovanni Fortugno, responsabile della Casa dell’Annunziata per Msna a Reggio Calabria, Annalisa Califano, AUSL Ferrara. Durante l’incontro ci sarà la testimonianza di un giovane arrivato come Msna. L’incontro sarà moderato da Elisa Calessi, giornalista Rai di Porta a porta. La settimana scorsa il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Rapporto sulla presenza dei minori stranieri non accompagnati in Italia, sulla base dei dati raccolti attraverso il sim (Sistema Informativo nazionale dei Minori non accompagnati). Dal rapporto risulta che al 31 dicembre 2024 risultano presenti in Italia 18.625 minori stranieri non accompagnati. Di questi il 15 per cento ha meno di 14 anni ed il 12 per cento sono ragazze. Se all’inizio il fenomeno dei minori stranieri riguardava ragazzi maschi, prossimi alla maggiore età, oggi l’età dei ragazzini è sempre più bassa ed è in aumento la presenza di ragazze e bambine. La tavola rotonda sarà l’occasione per raccontare le storie di questi ragazzi e di approfondire quale modello di intervento favorisce la loro integrazione. L’evento si terrà nella sala della parrocchia di San Giacomo in via Arginone 165 a Ferrara, dalle 9,30 alle 12,30. E’organizzato dalla Papa Giovanni XXIII, la Comunità fondata da don Oreste Benzi, il sacerdote che ha inventato le case famiglia e di cui si sta celebrando il centenario della nascita.