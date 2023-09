L’accoglienza di Unife. Erasmus, la carica dei 200

Sono più di 200 le studentesse e gli studenti Erasmus, doppio titolo e di scambio internazionale arrivati all’Università, per vivere un’esperienza formativa e di vita unica nel suo genere, grazie ai diversi programmi di mobilità internazionale. Un altro centinaio invece sono previsti per il secondo semestre. Per accogliere le ragazze e i ragazzi internazionali e dare loro un caloroso benvenuto, ieri pomeriggio al Polo scientifico tecnologico di Unife (via Saragat, 1), si è tenuto l’ormai tradizionale “Welcome Meeting”.

Nel corso dell’incontro, studentesse e studenti internazionali hanno partecipato a eventi informativi a cura dell’ufficio Orientamento, Welcome e Incoming di Unife, dell’Agenzia dell’entrate, del Centro linguistico di ateneo e dell’associazione Erasmus student network. "Sono molto felice che più di 200 studenti abbiano scelto il nostro ateneo come sede per vivere un’esperienza formativa e di scambio culturale all’estero – commenta la rettrice Laura Ramaciotti –. I programmi di mobilità internazionale rappresentano per studentesse e studenti uno strumento fondamentale di crescita personale, di scambio culturale e umano e di sviluppo delle conoscenze. Una preziosa opportunità non solo per i giovani stranieri che scelgono di intraprendere questo percorso, ma anche per gli stessi atenei ospitanti e per i loro studenti".

Ma da dove provengono le nostre studentesse e i nostri studenti internazionali? La Spagna continua a essere il paese di provenienza principale, con oltre un centinaio di ragazzi. In costante aumento anche il numero di giovani provenienti dalla Germania, mentre la distribuzione per gli altri Paesi rimane in linea rispetto agli anni precedenti. Che cosa studiano a Unife? Sono i dipartimenti di Giurisprudenza e Architettura ad attrarre il maggior numero di studentesse e studenti incoming, seguiti dai dipartimenti di area medica.

Intanto all’apertura del nuovo polo di Cona, dedicato agli studenti di Medicina.

Intanto continuano spediti i lavori del campus universitario di Cona, per gli studenti di Medicina, pronto a inaugurare il prossimo 16 ottobre. Un intervento da oltre undici milioni di euro. Il modello dell’edificio ha un impianto semplice, con due piani fuori terra, che si attesta a L su due lati del lotto, lasciando libera una gran parte a spazio verde. La superficie totale è di circa 5100 metri quadrati. Gli spazi, ripensati anche per le esigenze che la pandemia ha evidenziato, sono piuttosto ampi. Al piano terra infatti, il progetto prevedeva un’ampia sala conferenza che potrà ospitare ben 482 posti. La conformazione dell’aula, sarà modulare: alla bisogna sarà possibile utilizzare la sala conferenze anche come aula didattica. A proposito di spazi dedicati alla didattica, accanto alla sala conferenze, verranno realizzate due aule: una ospiterà 240 studenti mentre l’altra avrà una capienza massima di 190 persone. Il progetto definitivo, altamente innovativo sotto questo profilo, ha previsto la costruzione, oltre alle due sale studio, di una palestra a disposizione di studenti e del personale.