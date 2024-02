L’accordo welfare dell’azienda Rovere La ditta "Della Rovere" di Longastrino si impegna per la salute dei dipendenti e delle loro famiglie con un progetto di Welfare aziendale in collaborazione con Unipol Sai. Fondata nel 1963, l'azienda manifatturiera si distingue nel settore dell'abbigliamento Made in Italy.