L’accusa: "Così raggirò un invalido". Parcelle ’gonfiate’, legale patteggia. E spunta esposto di un imprenditore

Un anno, quattro mesi, 400 euro di multa, con sospensione condizionale della pena. Il patteggiamento, per l’avvocato Alfredo Zucchi, è stato formalizzato ieri mattina davanti al giudice Silvia Marini. Un accordo tra i suoi difensori, Dario Bolognesi e Antonio Vesce, e il pm Ciro Alberto Savino, trovato già all’inizio di gennaio, dopo la decisione di via Mentessi di riqualificare l’ipotesi di reato di peculato in truffa aggravata. Quella, cioè, di aver ‘gonfiato’ le parcelle – tramite compensi ritenuti dagli inquirenti spropositati rispetto ai tariffari forensi e a lui non dovuti – per la propria attività di amministratore di sostegno di una persona invalida, arrivando a intascarsi oltre 133mila euro (che non dovrà risarcire). Due i capi di imputazioni contestati a Zucchi, in un periodo che va dal 2017 al 2018. Secondo le accuse, dopo la nomina dal giudice tutelare ad amministratore di sostegno di un disabile (dunque, di fatto, un pubblico ufficiale) avrebbe presentato al magistrato una serie di domande per la liquidazione di compensi per attività stragiudiziali, finalizzate a far ottenere la pensione al proprio assistito. "Tutte – così il pm – redatte in forma generica e con la stessa causale", con talvolta "piccole aggiunte, quali ’conferenze telefoniche, conferenze con professionisti’". In ogni caso, sufficienti per ottenere l’ok del giudice tutelare (ritenuto parte lesa del raggiro) al prelievo del denaro dal conto dell’assistito. La prima richiesta, "approvata ex post", di 10.213 euro, è del 12 ottobre 2017, per "esame e studio della pratica, conferenze telefoniche, conferenze con il Comune e redazione relazione". Cinque giorni dopo, altri 17.509 euro, con causale simile; il 20 ottobre, 23.710 euro per "pratica pensione d’invalidità, esame della pratica, conferenze telefoniche, redazione relazione" e altre voci. Nel 2018 le autorizzazioni al prelievo finite sotto la lente sono quattro: le prime due (l’1 febbraio e il 13 marzo) entrambe di 21.886, la terza di 24.805 (il 10 aprile), mentre l’ultima l’8 giugno di 13.861. Calcolatrice alla mano, per la Procura il provento della truffa è stato di 133.870 euro.

C’è poi il capo B, con l’avvocato, sempre stando agli addebiti, che avrebbe ottenuto l’autorizzazione preventiva del giudice tutelare a prelevare 30.000 euro dal conto dell’assistito per il rifacimento della facciata di un edificio del centro ("lavori mai effettuati"). Ma per questa seconda imputazione è stata emessa sentenza di non luogo, il fatto non sussiste.

Non è finita. Perché Zucchi dovrà difendersi da un’altra accusa che lo vedrà in tribunale il 10 giugno dopo il decreto di citazione diretta firmato dal pm Stefano Longhi. L’ipotesi di reato è ancora di truffa, dopo l’esposto di un imprenditore comacchiese rappresentato dagli avvocati Giacomo Forlani e Samuele Bellotti. Zucchi, dopo essere stato incaricato per un recupero crediti di 99.700 euro, "abusando del rapporto di fiducia instaurato con il cliente", con "artifizi e raggiri", tra ottobre 2018 e gennaio 2022, si sarebbe fatto corrispondere 403.973 euro, "somma – scrive il pm – del tutto esorbitante rispetto al preventivo onorari di 15mila euro" e priva di "qualsiavoglia ragionevole giustificazione".