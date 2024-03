L’acqua come risorsa. Esperti a confronto

L’acqua dolce come risorsa essenziale per lo sviluppo del territorio, la difesa ambientale e la biodiversità. Questo il tema del convegno ‘L’acqua che scorre’ che si terrà oggi, dalle 10 alle 13.30, alla Manifattura dei Marinati di Comacchio. L’evento è organizzato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in collaborazione con Anbi, Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del Fiume Po e Comune di Comacchio. Molto ricco il programma del convegno, grazie alla partecipazione di rappresentanti istituzionali e tecnici che faranno il punto sulla gestione e valorizzazione delle acque e sulle infrastrutture necessarie al territorio per garantire la conservazione e la disponibilità di risorsa idrica di qualità per l’irrigazione e le attività produttive. Il convegno entrerà nel vivo con una serie di relazioni dedicate all’importanza del Po e del suo Delta per la crescita del territorio, con un focus sull’alto valore del Parco sia dal punto di vista ambientale che turistico. L’incontro sarà moderato dal capo della redazione ferrarese de Il Resto del Carlino, Cristiano Bendin.