L’acqua dei lidi promossa da Goletta Verde

All’Hotel Miramare di Cesenatico, ieri mattina, sono stati presentati i risultati del monitoraggio delle acque delle coste emiliano-romagnole condotto da Goletta Verde di Legambiente. I campionamenti sono stati effettuati dai volontari e dalle volontarie di Legambiente tra il 24 e il 26 luglio scorsi. In totale i punti esaminati sono stati undici, di cui otto presso le foci di fiumi o canali e tre in punti a mare. Le analisi microbiologiche, affidati a laboratori specializzati, hanno fatto registrare tutti i punti entro i limiti di legge ad eccezione del punto alla foce del torrente Marano nel comune di Riccione in provincia di Rimini che ha ricevuto il giudizio di ‘fortemente inquinato’. Per quanto concerne il territorio comacchiese, il campionamento è stato effettuato alla foce del canale navigabile in località Porto Garibaldi e il punto è stato tra i dieci promossi da Goletta Verde in termini di qualità delle acque. Ieri mattina, alla presentazione dei dati, erano presenti Stefano Raimondi, portavoce di Goletta Verde e coordinatore Aree protette e biodiversità Legambiente, Davide Ferraresi, presidente Legambiente Emilia-Romagna, e Giuseppe Bortone, direttore di Arpa Emilia-Romagna. "Gli esiti del monitoraggio delle acque delle nostre coste sono pressoché identici ai rilevamenti dell’anno scorso quando era stato rilevato un miglioramento dei dati – ha commentato Davide Ferraresi -: un solo punto campionato oltre i limiti di legge nel 2022 e nel 2023. Dati i risultati di quest’anno sollecitiamo gli enti preposti a individuare la fonte di inquinamento del fiume Marano". Il presidente regionale di Legambiente ha riferito di una "sgradevole scoperta" nel corso del lavoro di prelievo e campionamento delle acque: "Nonostante la presenza degli appositi raccoglitori, sono stati notati rifiuti abbandonati. Questo vuol dire che le amministrazioni devono impegnarsi maggiormente sulla comunicazione a bagnanti e turisti".

"Come ogni anno con Goletta Verde, storica campagna di Legambiente, monitoriamo lo stato di salute delle acque delle coste italiane – ha dichiarato Stefano Raimondi, portavoce di Goletta Verde e Coordinatore Aree protette e biodiversità Legambiente –Il lavoro dei volontari rdi Goletta Verde non si vuole sostituire a quello delle autorità preposte ma bensì vuole restituire, nel periodo estivo, la fotografia sui problemi depurativi. I dati per il secondo anno consecutivo fanno registrare un miglioramento ma bisogna tenere la guardia alta e tutelare la risorsa mare".

Valerio Franzoni