"L’acqua di falda dell’ex Orbit è contaminata"

Dalle indagini ai dati che parlano chiaro. "Il sito della ex Orbit è contaminato". Dopo 25 anni dall’incendio che ha distrutto capannoni colmi di plastiche e materiali, finalmente e solo ora, si arriva alla sintesi di una realtà. L’amministrazione comunale ci ha creduto sin dall’inizio ed è intenzionata ad arrivare fino in fondo. "Le analisi sono terminate – ha premesso l’assessore all’ambiente Francesca Lambertini ieri mattina nell’incontro che ha reso pubblici i dati - e hanno evidenziato una situazione di contaminazione del sito. È emersa una contaminazione dell’acqua di falda da Nichel, Selenio, Manganese e Solfati – ha spiegato -Quello che invece risulta più eclatante sono i risultati delle analisi dei rifiuti che risultano pericolosi". Ciò che ha determinato questa classificazione è la presenza di amianto che non può essere ignorata. "Inoltre – ha aggiunto la Lambertini - fatto intuibile ma oggi scritto nella relazione tecnica realizzata dall’azienda incaricata di eseguire il PDC è: che i rifiuti risultano essere la fonte principale di contaminazione pertanto se oggi abbiamo una falda contaminata è probabilmente a causa dei rifiuti che sono stati generati". Adesso c’è una certezza: ""Abbiamo provveduto immediatamente a trasmettere i risultati delle analisi agli organi preposti – annuncia e conferma l’assessore all’ambiente - e attendiamo di rapportarci con loro per vedere come procedere". Da un quarto di secolo i cittadini di Vigarano Mainarda chiedevano risposte. Degrado là dove ancora giacciono più di 7000 tonnellate di rifiuti abbandonati e un ex opificio industriale fatiscente. Una brutta ferita per il territorio. "Appena insediati – ricorda la Lambertini - abbiamo dato il via ad un percorso complicato ma che era necessario. Prima abbiamo fatto indagini preliminari che hanno evidenziato una contaminazione della falda e di conseguenza siamo entrati ufficialmente nella procedura di Bonifica dei siti contaminati. Abbiamo poi presentato un Piano di Caratterizzazione approvato da ARPAE che prevedeva una serie di analisi, del terreno, dell’acqua di falda e dei rifiuti". C’è una considerazione amara: "Pur riconoscendo la grande difficoltà di una procedura di questo tipo - ha aggiunto la Lambertini - ritengo che queste analisi dovevano essere fatte anni fa e oggi avremmo potuto essere fra quei Comuni che stanno utilizzando i fondi per la bonifica dei siti orfani che scadevano il 31 dicembre del 2022. Purtroppo non abbiamo potuto presentare domanda perché all’epoca non c’erano nemmeno le analisi preliminari".

Claudia Fortini