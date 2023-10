L’acqua e il Po, oltre tremila scatti

Settecentotrentadue autori, 3.600 fotografie pervenute, 124 immagini selezionate dalla giuria. Sono questi i numeri del Concorso fotografico internazionale sul tema ‘Acqua e… Water and…’ realizzato dal Parco del Delta del Po dell’Emilia Romagna con la direzione artistica del fotografo Milko Marchetti. Sabato alle 18 è in programma la premiazione nella sala degli aceti della Manifattura dei Marinati, dove saranno resi noti i nomi dei vincitori ed il relativo premio assegnato. Un appuntamento che arricchisce anche il programma dell’ultimo week-end della Sagra dell’Anguilla. L’edizione 2023 del concorso – alla sua seconda edizione e alla prima di carattere internazionale – avviata lo scorso giugno, propone un numero di premi che supera i 5.000 euro fra premi fotografici, pernottamenti e servizi in strutture del territorio. "Il tema scelto quest’anno – spiegano dall’ente Parco – ha dato spazio ad un valore indiscusso come l’acqua, in tutte le sue forme, per documentare il territorio del Delta ma non solo, fornendo uno stimolo creativo estremamente libero: dai cambiamenti climatici, all’importanza che rappresenta per tutti i popoli, per l’alimentazione, per le coltivazioni, per la fauna selvatica, per qualsiasi situazione in cui l’elemento acqua sia presente". Il concorso rappresenta, inoltre, un’occasione per far conoscere il Parco del Delta del Po, principalmente nella sua declinazione naturalistica.