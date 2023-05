L’Acquaparco inaugura Tosi: "Grazie all’impegno della famiglia Barbi"

Domenica mattina, insieme alla famiglia Barbi, è stato inaugurato l’avvio della stagione dell’Acquaparco a Migliaro, in località Borgo Cascina. Una struttura rinnovata, con nuovi scivoli acquatici per un divertimento assicurato. All’appuntamento, per la cerimonia del taglio del nastro, non ha voluto mancare il sindaco Fabio Tosi: "Ci tenevo particolarmente ad esserci per questa occasione – ha affermato –, perché le attrazioni dell’Acquaparco, in ogni stagione, sono un punto di riferimento nonché attrattiva per tanti giovani e famiglie, ma anche meta dei nostri centri estivi per i ragazzi di Fiscaglia". Il primo cittadino ha inoltre rivolto un particolare ringraziamento a Paolo Govoni, vice presidente della Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna, "per la presenza a cui tenevo molto – ha proseguito Tosi –, proprio perché auspicavo per l’occasione che fosse proprio un imprenditore che rappresenta un’istituzione importante come la Camera di Commercio ad accompagnarmi nell’omaggiare una famiglia di imprenditori che da anni investe nel nostro territorio".