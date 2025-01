Lacrime e commozione per Bassi. In tanti per l’addio al cronista

Nella sala del commiato in via Certosa a Copparo, ieri mattina, è stato reso l’ultimo saluto ad Alessandro Bassi, prematuramente scomparso il 17 gennaio all’età di 64 anni. Tante sono state le persone presenti per commemorarlo e stringersi in un forte abbraccio ai familiari. Non sono mancati colleghi passati e presenti de La Nuova Ferrara, con cui Bassi ha collaborato sin dalla nascita del quotidiano occupandosi di cronaca locale e sport, amministratori ed ex amministratori copparesi, rappresentanti del mondo delle associazioni e dello sport, amici e conoscenti: tutti con un ricordo professionale e personale da condividere.

Un uomo buono, dalla grande umanità e dalla inconfondibile ‘penna’, che per decenni ha raccontato il proprio territorio, non solo attraverso la carta stampata, ma anche dall’emittente radiofonica Copparo Alternativa. Un impegno cui affiancava innumerevoli passioni: quelle per il calcio e la pallacanestro (di cui è stato anche arbitro), per la letteratura, la storia, l’amore per gli animali che gli derivava dalla laurea conseguita in Veterinaria, solo per citarne alcune. Tutti aspetti della sua persona che sono emersi dai ricordi di colleghi di lavoro, ex amministratori locali, amici che hanno voluto condividere con i presenti quel pezzo di strada percorso assieme a lui.

La sorella Lina, a nome della famiglia, ha ringraziato tutti per le belle parole e la vicinanza ricevuta.