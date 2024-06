Lacrime e palloncini per Ivana: "Non dimenticheremo il tuo sorriso"

COMACCHIO

Straziante e doloroso. Difficile trovare altre parole per descrivere l’ultimo saluto reso dalla comunità comacchiese a Ivana Ferroni. Ieri, in una concattedrale di San Cassiano gremita, sono state celebrate le esequie della trentanovenne, che ha perso la vita nella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi, dopo essere stata investita da un’auto lungo viale dei Continenti a Lido delle Nazioni assieme al compagno Stefano, rimasto ferito. Un momento di festa nel locale ‘Ti porto al mare’, alla quale stavano facendo rientro, che si è trasformata in una tragedia. Una tragedia che ha colpito profondamente tutta la comunità che, ieri, si è stretta in un abbraccio ai famigliari della giovane madre di tre figli strappata troppo presto alla vita. Un sentimento di cordoglio che anche il Comune ha voluto esprimere, proclamando il lutto cittadino, e partecipando alle esequie con il sindaco Pierluigi Negri. Don Guido Catozzi, che ha concebrato la funzione assieme a don Ruggero Lucca, nell’omelia ha ringraziato tutti per la presenza "perché credo che sia giusto, in questa circostanza, manifestare la vicinanza, il cordoglio, l’amicizia verso la famiglia di Ivana": alla mamma Mirella, al papà Giuseppe, al compagno Stefano, al fratello Stefano, a tutti i cari, e sopratutto, ai tre giovanissimi figli della trentanovenne Diego, Daniel e Vittoria.

Conclusa la funzione, non sono mancati i commossi messaggi di ricordo da parte degli amici, che hanno portato altresì il ringraziamento dei genitori di Ivana a tutte le persone che si sono strette a loro per un abbraccio: "Nessuno di noi avrebbe mai pensato che saresti diventata un angelo così presto. Tutti ricordiamo quanto fosse bello il tuo sorriso, tutti ti abbiamo conosciuta come una grande amica e soprattutto una grande mamma". Ricordi che rimarranno indelebile nel cuore dei tanti amici e delle persone che hanno incrociato la sua strada: "Qui mancherai a tutti, ai più grandi e ai più piccoli, agli amici di sempre e a quelli conosciuti da poco. Mancherà soprattutto la tua sincerità, allegria e pazzia". Commovente anche il ricordo, con la voce rotta dalle lacrime, di una amica di sempre, concluso da un "mi manchi tanto". All’uscita della basilica, ad accogliere il feretro, un volo di palloncini bianchi, rosa e azzurri, il risuonare delle note di "Un senso di Vasco Rossi" e tante lacrime per salutare Ivana Ferroni nel suo ultimo viaggio. Ma il suo ricordo rimarrà a quanti l’hanno amata e ben voluta.

Valerio Franzoni