L’ad Vento: "Pronto al rilancio Investirò dieci milioni di euro"

Quanto metterà sul tavolo l’amministratore delegato di Fox Bompani Enrico Vento (foto) per il rilancio produttivo? "La mia famiglia investirà 750 mila euro – anticipa l’imprenditore – un investitore straniero, che per ora non posso rivelare perché l’azienda è quotata in borsa, un milione di euro; Invitalia tre milioni e altri cinque le banche. Complessivamente una somma che oscilla tra i 9 e dieci milioni di euro. Il Fondo salvaguardia imprese è gestito da Invitalia, è pubblico, fa aumenti di capitale e diventa socio. Non sono contributi". Vento respinge l’accusa di non aver investito.

"Non più tardi di due anni fa ho investito 2,5 milioni di euro per rimuovere l’amianto dalla copertura, rifare la copertura e installare sul tetto un impianto fotovoltaico". E si dimostra ottimista sugli stipendi arretrati. "I soldi arriveranno o attraverso un’altra commessa da 600 cucine o dalla rapida conclusione dell’operazione". Perché non ha risolto prima? "Dovevo chiudere a giugno 2022, ma sono stato lasciato solo dalle istituzioni, enti locali e regionali. Finché a fine anno ho finito i soldi. Mi preme sottolineare che ho un portafoglio ordini consistente, il problema è la liquidità. Ho cercato di risolvere con nuovi soci. Non sono un possidente, sono figlio di un maresciallo, sono un manager che aveva trovato sbocchi nel mondo arabo e ha deciso di rilevare la Bompani per salvarla". Perché non ha partecipato all’assemblea indetta dalla Fiom? "Molto semplice: non mi hanno invitato".

f. v.