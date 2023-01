L’addio a Bondesan del Movimento federalista europeo

Dal Movimento federalista europeo di Ferrara riceviamo un ricordo del professor Marco Bondesan scomparso nei giorni scorsi.

* * *

Nel marzo del 2019 prese la parola all’inaugurazione del Ponte della Pace, intitolato ad Altiero Spinelli, ricordando il legame di Spinelli con Ferrara. Presente alla prima campagna, nel 1958, del congresso del Popolo Europeo, nel 1959 prese parte al Congresso in Lombardia e Canton Ticino ove raccolse l’adesione del cardinale Montini, più tardi Papa Paolo VI. Attivo in tutte le iniziative del MFE, ricordiamo quella iniziativa per l’elezione diretta dei parlamentari italiani al Parlamento europeo, che portò poi alla elezione diretta generalizzata dello stesso Parlamento europeo. Alla fine degli anni settanta, da segretario regionale del MFE Emilia Romagna guidò una delegazione giovanile MFE all’incontro al Vertice per il Sistema monetario europeo, che si svolse a Siena il primo novembre del 1978, tra il cancelliere Schmidt ed il presidente Andreotti ove incontrò i due capi di stato e consegnò loro un messaggio del presidente dell’UEF, Mario Albertini. Sostegno costante alle nostra sezione. Delle campagna degli anni 2000 ricordiamo l’appello “No ad una Costituzione senza Stato, Si ad uno Stato federale europeo”, accolto e firmato da tutti i 26 sindaci della provincia di Ferrara. Sempre presente, anche all’Assemblea cittadina MFE dell’aprile 2022 nell’ambito della conferenza sul Futuro dell’Europa, quando le forze cominciavano ad essere poche. Geologo, professore universitario, una carriera professionale di successo, caratterizzata dalla passione ambientalista. Sua la visione del Parco del Delta. Autore di libri e saggi e organizzatore di importanti convegni è stato un intellettuale di alto profilo.

MFE Ferrara