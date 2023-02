L’addio a Dal Pozzo: "Dolore per la comunità"

Un minuto di silenzio alla memoria, osservato in duomo, ha scandito l’ultimo atto della cerimonia funebre celebrata ieri da Don Fulvio Bresciani in suffragio di Giorgio Dal Pozzo, scomparso nei giorni scorsi, colpito da una grave malattia. Ancor prima la salma è stata vegliata sino alle 15 nella camera ardente del Mazzolani-Vandini. Ma dopo la funzione religiosa il feretro dell’ex dirigente del ramo fabbriche della Coopcostruttori, che è spirato in ospedale all’età di 77 anni, dopo gli addii e le manifestazioni di affetto profuse da parte dei tanti che hanno preso parte alle esequie, è stata trasportata a Molinella per la cremazione. Dall’altare il parroco si è avvicinato ai parenti di Dal Pozzo, i figli Sonia e Stefano e la moglie Biagia Cobianchi, ex insegnante, consigliere comunale ed assessore, esponente del sindacato pensionati Spi-Cgil, nonché attiva nel mondo del volontariato con sempre al suo fianco il marito.

"Abbiamo vissuto insieme 60 anni, oltre mezzo secolo: 4 anni da fidanzati e il resto da sposati", ha detto in lacrime. Un bel traguardo raggiunto questo, come ha detto il parroco. Che poi nel sintetizzare la figura di Dal Pozzo lo ha descritto come "un uomo buono". Quindi ha spiegato in sostanza che "di lui se ne è andata la parte visibile di cui resta comunque il segno indelebile, incancellabile del suo passaggio terreno. Ma non quella invisibile che resterà per sempre in pace, nella vita eterna ed immortale". Al termine della funzione molta gente commossa si è stretta attorno al dolore dei famigliari, esprimendo condoglianze e messaggi di vicinanza: in primis il sindaco Andrea Baldini, che ha partecipato alla Messa.

Così come esponenti della cooperazione, vedi ad esempio Sante Baldini della Coop Agricola Braccianti Bellini; e rappresentanti della giunta municipale. E l’avvocato Gian Luigi Pieraccini, che l’ha difeso nella causa legale sul crac del colosso edile e cooperativo argentano. Una vicenda giudiziaria che ha coinvolto Dal Pozzo, ma da cui alla fine è uscito assolto con una sentenza definitiva pronunciata dalla Corte di Cassazione.

Assente Giovanni Donigaglia per motivi di lavoro, c’era invece il suo numero due, Renzo Ricci Maccarini. "Son qui – ha detto – per dare un ultimo saluto a un collega, un gran lavoratore, che si è speso per il bene della sua comunità". Diplomatosi perito elettrotecnico all’Itis di Forlì, dopo un periodo di gavetta in un’azienda meccanica di Lugo, Dal Pozzo è entrato nei ranghi della Costruttori. Erano gli anni ’70. Vi rimase per 25 anni, assumendo anche, tra il 1997 ed il 2003, la vicepresidenza. Al tempo, gli venne assegnata la conduzione della Fornace di Filo. Quindi le dissestate Cercom di Comacchio e Felisatti di Ferrara. Che, sotto le sue cure, tornarono in salute.

Nando Magnani