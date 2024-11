L’addio a Tiziana Grillanda, una vita tra scuola e politica

Questa sera alle 21 nella chiesa Collegiata di Portomaggiore si terrà la veglia poi il funerale sabato mattina alle 11 di Tiziana Grillanda (nella foto col marito), che mercoledì scorso ha lasciato la vita terrena. Lascia, a il marito Gianluigi Venturi, i figli Alessandro, Elisa, Francesca, Filippo e il fratello Michele. Oltre ai figli, oramai professionisti affermati come Alessandro presidente del San Matteo di Pavia, Filippo rinomato chef, Francesca ed Elisa nel mondo della scuola, lascia tredici nipoti. Nativa di Portomaggiore, si è trasferita a Consandolo dopo il matrimonio. Una persona che ha lasciato una traccia indelebile nei settori della scuola, dell’educazione e della politica. Impegnata fin da giovane nelle fila della Democrazia Cristiana dapprima nella corrente sociale di Benigno Zaccagnini, poi nell’area movimentista popolare collegata all’esperienza di Comunione e Liberazione. Ha vissuto con intensità i drammatici momenti della fine dell’esperienza di quel partito, come persone che sarebbero poi diventate figure di riferimento della politica ferrarese, come Franceschini e Tagliani. Da casa sua sono passati politici di primo piano come Andreatta, Casini, Cristofori, Siconolfi, Formigoni e Buttiglione. Consigliere comunale ad Argenta tra gli anni ‘80 e ’90, poi candidata sindaco sempre ad Argenta nel 1995. Successivamente, lasciato l’impegno politico diretto, ha dedicato la sua vita alla scuola e all’educazione occupandosi soprattutto del disagio giovanile. Tantissimi i messaggi di cordoglio dei suoi allievi.