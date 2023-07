L’addio al poliziotto ucciso "Nina è distrutta dal dolore"

CENTO

Mamma Nina Munteanu e il compagno Costantino Po hanno dato ieri l’ultimo saluto a Serghei Muntean, il poliziotto di frontiera ucciso a 31 anni all’aeroporto di Chisinau, in Moldavia. Ammazzato da un cittadino del Tagikistan che vistosi respinto, ha scatenato il caos, rubato una pistola e ha aperto il fuoco ammazzando anche un agente della sicurezza. Un dolore che ha colpito tutta Alberone dove la coppia vive e dove lo stesso Serghei era stato l’ultima volta a Pasqua. Una frazione dove la famiglia è molto conosciuta e stimata.

"Un ultimo saluto a Volentir dove è nato Sergio – dice Costantino Po – la mamma e la sorella sono in lacrime. Nina è distrutta. Non ci sono parole". Alle 8 gli onori militari. "E’ stata una cerimonia partecipata - prosegue - c’erano presenti anche le cariche più alte dello Stato e tutti i colleghi di Sergio. In questo momento di dolore non ci siamo sentiti soli e sempre a nostra disposizione c’è un team di psicologi ma anche di medici". La donna infatti, aveva già accusato un malore appena arrivata in aeroporto in Moldavia. Poi a mezzogiorno le esequie e il minuto di silenzio in tutto il Paese. "Abbiamo saputo che è morto anche l’attentatore – conclude – era stato ferito da 10 colpi di pistola". Notizia data lunedì sera alle 22.30 dalla polizia. Anche il capo dello Stato ha partecipato alla cerimonia funebre tenutasi presso il quartier generale della polizia di frontiera a Chisinau per onorare la memoria dell’ufficiale Sergei Muntean e a nome di tutti i cittadini della Repubblica di Moldavia, ha espresso le sue sincere condoglianze alla famiglia di Serghei, ai colleghi e a tutti coloro che lo conoscevano, dalla Moldavia fino ad Albrone. "So che non ci sono parole che possano alleviare anche solo leggermente il vostro dolore - ha detto Maia Sandu alla famiglia, divisa tra Alberone e la Moldavia - ma sappiate che condividiamo il vostro dolore. Insieme porteremo nei nostri cuori il ricordo del suo eroismo". Intanto, alla vigilia di questo giorno di dolore, si è fatta luce sull’identità dell’omicida. Si tratterebbe di un pericoloso soggetto, Rustam Ashurov, ricercato in Tagikistan, parte di un gruppo criminale che, il 23 giugno, dopo aver partecipato al sequestro del vicepresidente di una banca. Assegnata post mortem la medaglia al merito militare.

Laura Guerra