L’addio col rombo delle moto: "Ciao Davide, adesso giustizia". Davanti alla chiesa le note di J-AX

Radogna

L’ultimo saluto a Davide Buzzi col suono che più gli piaceva, quello delle moto. Per volere dei tanti amici e in accordo con la famiglia, ieri, i funerali del 43enne tatuatore, ucciso la sera del primo settembre al culmine di una lite nel locale Big Town di via Bologna, si sono svolti in mezzo a tante moto, la sua grande passione. A chiamare a raccolta i centauri sono stati gli amici e i parenti. Prima del rombo delle moto, il feretro, ieri, è stato accolto da un silenzio irreale, che arrivava da dentro l’anima e che parlava più di mille parole. Il sole ancora estivo non è riuscito a scaldare i cuori distrutti dal dolore per la perdita di Buzzi. Singhiozzi, lacrime a non finire: difficile fermare la sofferenza delle trecento persone che hanno gremito la piazza davanti alla chiesa di San Martino, a Codigoro.

Molti coloro che si sono dovuti accontentare di rimanere all’esterno ma comunque presenti, partecipi, pronti a dare il proprio saluto al compaesano, ancora increduli del fatto che non lo vedranno più in giro per il paese. Il parroco don Luciano Camola ha officiato la messa e usato parole di conforto nei confronti della famiglia: "Un giorno triste, un giorno che getta ombre e nebbia, paura e desolazione nel cuore di chi ha conosciuto Davide e di chi lo ha amato. In questi momenti, le parole sono difficili. Ma sono anche indispensabili, accompagnate dai gesti di vicinanza e preghiera". Alla fine dell’omelia un amico di Davide ha preso la parola: "Eravamo fratelli, se uno dei due cadeva l’altro lo aiutava". E poi ha aggiunto: "Vendetta? No, vogliamo soltanto giustizia".

Amici, conoscenti e tantissimi giovani, hanno poi accompagnato con gli occhi il feretro all’uscita della chiesa. Poi in piazza di nuovo il rombo dei motori e tante magliette e fiori gialli. "Era il suo colore preferito. Lo stesso della sua amata moto Yamaha", ha spiegato un amico. Oltre ai centauri, le note di una canzone di J-Ax dal titolo ’Intro’ hanno accompagnato la cerimonia . E poi tanti applausi spontanei che più volte si sono ripetuti prima che il corteo, con in testa le moto, partisse alla volta del cimitero del paese. Uno dei bikers prima di raggiungere gli altri ha spiegato la presenza dei centauri: "Siamo una grande famiglia pronta ad unirsi nel momento del bisogno, del dolore, con le nostre giacche colorate e i caschi sgargianti. E quando uno del gruppo viene a mancare, noi arriviamo, pronti a dare gas alle moto mentre la bara esce dalla chiesa seguita da un fragoroso applauso". Un altro ragazzo ha così commentato la partecipazione dei motociclisti: "Gli angeli hanno due ali in Paradiso, due ruote in terra".