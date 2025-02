L’addio del paese a Enrico Bedani: "Ciao ’Toro’, quanto ci mancherai"

"Vorrei svegliarmi e dire che è stato solo un brutto sogno. Mi mancherai come l’aria. Spero che tu da lassù mi possa aiutare ad andare avanti, perché senza di te non credo di riuscirci. Ti voglio bene da morire". Così Sara Tassinari, moglie di Enrico Bedani, scomparso a soli 58 anni per un male improvviso, confida il suo dolore e lo diffonde, abbracciata dal cordoglio di centinaia di persone che hanno lacrime e infiniti ricordi positivi e unici per un uomo che ha dato tutto sé stesso per gli altri e per il paese del quale era anima, fulcro, vitalità, incarnando l’entusiasmo e il senso di appartenenza.

Se un uomo buono lo si vede dal suo funerale, quello che è avvenuto ieri mattina a Ponte Rodoni, in occasione dell’ultimo saluto a Enrico Bedani chiamato da tutti ‘Toro’, non ha eguali negli ultimi decenni della storia di una comunità. Con il permesso, richiesto e ottenuto dai famigliari al Vescovo di Ferrara, il funerale ieri mattina si è tenuto nel Palacinchiale, il palazzetto dello sport di Ponte Rodoni. La chiesa era troppo piccola per contenere tutti. Lacrime e fiori gialli e rossi, come i colori del Futsal, la società sportiva che Bedani aveva contribuito a fondare, della quale era dirigente, ma anche come i colori giallo e rosso del palio, del quale fino all’ultima edizione portando la squadra alla terza vittoria.

Claudia Fortini