L’adorata ’vecchina’ scende dal cielo con il paracadute

La Befana arriva con il paracadute e l’appuntamento è per oggi dalle 14.30, sul piazzale dell’Aeroclub, all’aeroporto cittadino (zona via Bologna). Nel corso del pomeriggio si susseguiranno voli di aerei, di alianti, lanci di paracadutisti: una festa dei piloti e dei paracadutisti ferraresi, e delle relative scuole di pilotaggio e di paracadutismo, che organizzano e offrono a tutta la cittadinanza e in particolare ai bambini, protagonisti della giornata. Il momento clou sarà con l’arrivo dal cielo della Befana con il suo paracadute, a cavalcioni della sua scopa e vestita con gli abiti caratteristici. Si lancerà in caduta libera da circa 1500/2000 metri e dopo essersi divertita a volteggiare in aria, atterrerà sul piazzale davanti all’Aeroclub, vicino ai bambini e ai grandi, che la seguiranno con il naso all’insù.