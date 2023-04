Ladra seriale finisce in manette: condannata a un anno e otto mesi

L’arresto di una donna autrice di diversi furti e una bar sanzionato. È questo l’esito del servizio straordinario di controllo svolto giovedì scorso dai carabinieri della Compagnia di Copparo, del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ferrara e del Nas di Bologna, nei territori di Copparo, Riva del Po e Tresignana: un’attività volta alla prevenzione dei fenomeni predatori, alla tutela delle condizioni di lavoro e alla prevenzione di illeciti in campo di somministrazione degli alimenti. Nel corso del servizio, a Tresigallo, gli uomini dell’Arma hanno rintracciato e tratto in arresto una donna autrice di diversi furti, commessi tra il 2012 ed il 2014 tra le province di Mantova e Bologna: nei suoi confronti, infatti, pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Bologna, in quanto deve scontare una pena complessiva di un anno e otto mesi di reclusione. Successivamente, sono state elevate sanzioni per un importo di 1.000 euro nei confronti di un bar, nel territorio di Riva del Po, per il mancato rispetto delle condizioni di igiene necessarie alla conservazione dei cibi da somministrare. Complessivamente, la giornata ha visto impegnati i militari anche nel controllo di altre 5 attività, risultate tutte in regola. Durante il servizio sono state identificate in totale 21 persone e 17 veicoli. I controlli dei militari proseguiranno anche nelle prossime settimane.

v.f.