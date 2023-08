Case nel mirino dei ladri "Mi hanno portato via tutto, sono spariti anche i mobili"

Ferrara, 27 agosto 2023 – La casa nel caos, come se fosse passato un ciclone: vestiti sparsi ovunque, cassetti a terra, pareti spoglie dove prima c’erano piccoli mobili e oggetti di design. "Hanno preso tutto, ci sono rimasti gli orecchini e le collane che indossiamo. È stato un danno economico importante, ma sapere che i ricordi di una vita sono finiti nelle mani di questa gente è ancora peggio".

La voce è rotta dall’emozione e le parole escono a fatica. A raccontare l’ennesimo furto è Federica Losenno, la proprietaria di una villetta in via Migliari, a Pontelagoscuro, svaligiata mentre tutta la famiglia era via.

E’ proprio in questa zona nuova, a ridosso del piccolo centro della frazione, che nelle ultime settimane i ladri hanno messo a segno un colpo dopo l’altro. Losenno racconta: "I ladri hanno portato via oro, orologi e diamanti per un valore di circa 20mila euro. A mia sorella che ha una stanza in mansarda hanno portato via i soldi che aveva risparmiato per mesi per le cure odontoiatriche. Sono andati addirittura nel sottotetto a frugare. Hanno aperto le scatole di profumi per vedere se ci fosse qualcosa di prezioso all’interno".

Losenno era fuori città: "Quando sono partita con mia madre ho pensato che non avevo riposto gli oggetti di valore in cassaforte. Ho avuto un presentimento di quello che poi sarebbe successo. I ladri hanno saltato la recinzione e camminato sulle nostre auto per arrivare alla finestra. Qui hanno forzato persiane e serratura, poi, una volta, dentro hanno razziato tutto. Se penso che sia un colpo preparato a tavolino? Non lo so, ma è facile capire quando siamo fuori casa: di solito facciamo molto rumore".

I malviventi hanno colpito anche in zona Ponte Vecchio e Vallelunga con tre colpi messi a segno (divelte le inferriate dalle finestre per introdursi in casa) e uno tentato. Ma c’è dell’altro. Gli abitanti di Pontelagoscuro lo dicono con rabbia: "Ormai viviamo barricati".

Sono in tanti a voler raccontare la loro storia, ma in pochi vogliono rivelare volto e nome. "Perché sappiamo chi ci viene a derubare", assicurano.

I furti vanno avanti da anni. "Si ruba di tutto, ma prima questa frazione era diversa e a misura di famiglia", spiega una signora. E aggiunge: "Ogni sera due bande di ragazzini si scontrano proprio nella piazza centrale".

Vincenzo Poltronieri, oltre a risiedere in zona, si occupa di ’bonificare’ dalla microcriminalità luoghi di degrado: "È un lavoro difficile e a volte rischioso. Qui a Pontelagoscuro ce ne sarebbe bisogno. Oggi i giovani vanno controllati".

E aggiunge: "Vede là in fondo ai portici? Inizialmente c’erano le bande di ragazzini ora invece assistiamo a un’evoluzione: è diventato il quartier generale di delinquenti organizzati". Gli fa eco Enrico Vincenzi: "I giovani già a 12 anni imboccano strade sbagliate. La presenza dell’esercito? Magari, sarebbe un deterrente".

Per Giudj Poltronieri girare di sera è rischioso: "Devi essere pronto a tutto. L’esercito? Sì, una buona idea. La gente poi dovrebbe segnalare di più certe situazioni".