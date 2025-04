Ladri a scuola rubano le monetine

A Francolino i ladri entrano a scuola e rubano qualche decina di euro. Si tratta del ‘misero’ bottino sottratto dalla macchina di distribuzione del caffè, presente all’interno della scuola primaria ‘Nelson Mandela’ in via Calzolai. I ladri, secondo una prima ricostruzione, presumibilmente tra martedì e mercoledì notte, sarebbero entrati da una porta antipanico, non hanno scardinato nessuna porta e serratura, una volta arrivati dal distributore automatico per scassinarlo, prendendo le poche monete presenti all’interno. All’arrivo del personale scolastico si sono accorti di quanto successo, provvedendo a chiamare la Polizia, intervenuta per i necessari accertamenti e verifiche. Non si tratterebbe di un caso isolato, infatti, sarebbe già la terza volta che i ladri entrano a scuola per rubare le monete.

Mario Tosatti