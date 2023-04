Ladri alla piscina Pastro Uffici a soqquadro, svuotati i distributori

di Mario

Tosatti

Ladri in azione alla piscina comunale di via Pastro. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra ieri e venerdì, quando i malviventi hanno buttato all’aria gli uffici e scassinato i distributori automatici, fuggendo con in tasca qualche centinaio di euro in monetine. L’allarme è scattato alle 6.30 di ieri, quando l’addetta alla pulizia della struttura è entrata, accorgendosi della macchinetta del caffè danneggiata e della segreteria a soqquadro. Sul posto sono giunti la direttrice della struttura Eleonora Banzi che, insieme a un impiegato, ha provveduto a chiamare il 113.

In azione. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri hanno scardinato la porta di emergenza posta sul lato dell’ippodromo comunale. Una volta entrati si sono diretti al distributore di bevande, forzando il contenitore con l’incasso del mese. Hanno poi proseguito nella segreteria della piscina, rovistando ovunque, senza rubare nulla. A questo punto sono usciti nella porta di emergenza della saletta dei genitori. Gli agenti della polizia di Stato e della scientifica hanno svolto tutti i rilievi e raccolto le testimonianze utili per ricostruire i fatti. Al momento sono in corso le indagini per risalire ai responsabili del furto. Al termine dei controlli, la piscina ha riaperto regolarmente al pubblico, senza limitare le attività della struttura. Si tratta della prima volta che l’impianto di via Pastro è teatro di furto da quando è in gestione alla Uisp, conferma Banzi, presidente Uisp Ferrara e direttrice della piscina comunale "Siamo fortemente dispiaciuti per quanto successo, chiaramente ci siamo sentiti ‘violati’ in un luogo gestito da noi. Non avevamo mai registrato un fatto simile, auspichiamo che possa essere l’ultimo. Quando ci ha chiamato l’addetta alle pulizie siamo arrivati subito. Ci tengo a ringraziare le forze dell’ordine che sono intervenuti subito – prosegue –, effettuando tutti i doverosi controlli e rilievi, permettendoci poi di aprire la piscina senza intoppi all’attività natatoria in programma. Confido appieno nel loro operato per trovare quanto prima i responsabili".

La stima esatta dei danni è ancora in corso: "Hanno sicuramente rubato l’incasso mensile contenuto nella macchina del caffè, qualche centinaio di euro – conteggia Banzi –. A questo si aggiungono i costi per la sistemazione della porta". La piscina comunale di via Pastro si trova in una zona già oggetto di segnalazioni per altri episodi del genere. "Non posso fare a meno di rimarcare – conclude la responsabile – come in questa zona siano stati segnalati fatti simili. Sarebbe auspicabile che ci fossero ancora più controlli per prevenirli".